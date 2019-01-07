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Руководитель Ferrari покинул команду

Руководитель Ferrari покинул команду
20:06 Сегодня Телеграф f1news.ru

Новости спорта: Маурицио Арривабене официально ушел из Ferrari.

В понедельник вечером в Ferrari подтвердили то, о чем ранее писала итальянская пресса – Маурицио Арривабене покинул пост руководителя команды. Решение вступает в силу незамедлительно, а новым руководителем Ferrari становится Маттиа Бинотто, который также сохранил пост технического директора.

«После четырех лет неустанной приверженности команде и посвящения всего себя работе, Маурицио Арривабене покидает команду, – говорится в опубликованном сообщении Ferrari. – Решение принято совместно топ-менеджментом компании после продолжительных обсуждений, учитывающих долгосрочные личные интересы Маурицио, а также интересы самой команды.

В Ferrari хотели бы поблагодарить Маурицио за его ценный вклад в повышение конкурентоспособности команды в последние годы, и желают ему всего наилучшего в будущем.

Пост руководителя команды займет Маттиа Бинотто – решение вступает в силу незамедлительно. Все технические подразделения продолжат подчиняться непосредственно Маттиа».

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Ferrari, Автоспорт, Ф1, Маурицио Арривабене.
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