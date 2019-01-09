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Легендарный гонщик рассказал, кто спас его на ралли Дакар 2019

Легендарный гонщик рассказал, кто спас его на ралли Дакар 2019
17:29 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Стефан Петерансель сказал, что если бы не Депре, вероятно, до сих пор стояли бы в том же месте.

Гонщик «МИНИ», многократный победитель ралли-марафона «Дакар» Стефан Петерансель рассказал о проблемах, возникших у него на втором этапе «Дакара»-2019.

Застрявшему французу помог его партнёр по команде Сириль Депре.

«Для нас это был непростой день. С самого начала у нас возникли проблемы с электроникой внутри машины: не работали микрофоны, вентилятор, дворники — ничего. Я слегка потерял концентрацию, а после этого застрял в очень плохом месте.

Нам повезло, потому что ради нас остановился Сириль и вытащил нас. В итоге мы потеряли много времени, но без помощи Сириля, думаю, мы до сих пор стояли бы в том же месте. Так что всё неплохо», — приводит слова Петеранселя пресс-служба «Дакара».

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Автоспорт, Ралли, Дакар, Стефан Петерансель, Дакар-2019.
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