Переворот МАЗа на ралли Дакар-2019 (Видео)

Новости спорта: На ралли Дакар-2019 произошел переворот МАЗа Сергея Вязовича.

Одним из самых ярких моментов второго дня ралли-рейда "Дакар-2019" стал переворот гонщика "МАЗ-СПОРТавто" Сергея Вязовича. По иронии судьбы, он произошёл практически в том же месте, что и год назад.

Незадолго до финиша спецучастка в дюнах развернулось сражение между тремя грузовиками: LIAZ Мартина Масика, КАМАЗом Айрата Мардеева и МАЗом Вязовича. Затем Масик отстал, но Мардеев и Вязович продожали атаковать, подгоняя друг друга.

Как рассказал Айрат Мардеев, он успел сбросить скорость, увидев, что впереди по краю дюны расставлены камеры. Это всегда признак того, что здесь трамплин или другая опасность. На этот раз это оказалась «ступенька».

Сергей Вязович начал тормозить в последний момент, провалился ходом вперед и машина опрокинулась практически через нос на бок. Экипаж Мардеева тут же остановился, помог белорусам выбраться из машины и убедившись, что их здоровью ничего не угрожает, продолжил движение к финишу.

"Мы помнили, что в прошлом году после этой «ступеньки» была точка и прямой спуск вниз, - пояснил Вязович. - Взяв точку, начали разгон к финишу, пытаясь выйти на максимальную скорость. Оказалось, за год ветер надул песок и появилась новая «ступенька».

В итоге, мы полетели не прямо, а переворачиваясь на правую сторону. Потом машина подпрыгнула и ударилась в землю верхним правым углом – шансов отрулить здесь не было. Мы ещё вверху ступеньки поняли, что дело пошло не так и не могли поверить, что повторили ошибку прошлого года.

В 2018 году мы встали «свечкой», затем мягко упали на бок. Сейчас был сильный удар с прыжком. Это моя ошибка, как пилота. В итоге мы потеряли около 30 минут, что не очень хорошо при таком уровне конкуренции со стороны КАМАЗов и Iveco".