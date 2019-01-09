Один из лидеров Дакара-2019 сошел с дистанции после четырех переворотов

Новости спорта: Ван ден Бринк сошёл на «Дакаре» после четырёх переворотов и поломки мотора.

Один из лидеров грузового зачёта ралли-марафона «Дакар-2019» Мартин ван ден Бринк был вынужден завершить борьбу уже по итогам второго спецучастка гонки. В первой половине этапа голландец попал в аварию, попробовал продолжить борьбу, однако проблемы с двигателем вынудили гонщика «Рено» сойти.

«Нас остановил отказ техники. У нас работало только пять цилиндров. Вероятно, именно это привело к тому, что мы остановились на гребне дюны и затем совершили четыре переворота. К счастью, никто не получил травм. Мы не хотели прекращать борьбу. Но в середине спецучастка мы потеряли ещё больше мощности. Сломался инжектор. Вероятно, был уничтожен и клапан. При такой нехватке мощности преодолеть мягкий перуанский песок нереально. Нам пришлось отправиться на бивуак по гражданским дорогам.

Я очень разочарован, что нас вновь остановила техника. Очевидно, что двигатель недостаточно надёжен. Очень обидно покидать „Дакар“ таким образом. Мы ничего не могли поделать с поломкой мотора», — приводит слова ван ден Бринка пресс-служба Mammoet Rallysport.