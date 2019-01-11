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Брабек - победитель четвертого этапа Дакар-2019 в зачете мотоциклов

Брабек - победитель четвертого этапа Дакар-2019 в зачете мотоциклов
10:11 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Американец Брабек выиграл 4-й этап ралли «Дакар» в зачёте мотоциклов.

Американский мотогонщик Рикки Брабек завоевал победу на четвёртом этапе ралли «Дакар» в классе мотоциклов. Второе место досталось австрийцу Матиасу Валькнеру, а тройку лучших замкнул австралиец Тоби Прайс.

Лидерство в общем зачёте захватил Брабек, Пабло Кинтанилья откатился на вторую строчку. Тройку лидеров замыкает Тоби Прайс.

«Дакар-2019». Мотоциклы. Четвёртый СУ

1. Рикки Брабек (Honda)

2. Маттиас Валькнер (KTM) — +6.19

3. Тоби Прайс (KTM) — +7.07

4. Сэм Сандерленд (KTM) — +11.35

5. Адриен ван Беверен (Yamaha) — +13.29

«Дакар-2019». Мотоциклы. Общий зачёт

1. Рикки Брабек (Honda)

2. Пабло Кинтанилья (Husqvarna) — +2.19

3. Тоби Прайс (KTM) — +4.22

4. Сэм Сандерленд (KTM) — +5.45

5. Адриен ван Беверен (Yamaha) — +8.56

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Автоспорт, Ралли, Дакар, Дакар-2019, Рикки Брабек.
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