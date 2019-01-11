Брабек - победитель четвертого этапа Дакар-2019 в зачете мотоциклов

Американский мотогонщик Рикки Брабек завоевал победу на четвёртом этапе ралли «Дакар» в классе мотоциклов. Второе место досталось австрийцу Матиасу Валькнеру, а тройку лучших замкнул австралиец Тоби Прайс.
Лидерство в общем зачёте захватил Брабек, Пабло Кинтанилья откатился на вторую строчку. Тройку лидеров замыкает Тоби Прайс.
«Дакар-2019». Мотоциклы. Четвёртый СУ
1. Рикки Брабек (Honda)
2. Маттиас Валькнер (KTM) — +6.19
3. Тоби Прайс (KTM) — +7.07
4. Сэм Сандерленд (KTM) — +11.35
5. Адриен ван Беверен (Yamaha) — +13.29
«Дакар-2019». Мотоциклы. Общий зачёт
1. Рикки Брабек (Honda)
2. Пабло Кинтанилья (Husqvarna) — +2.19
3. Тоби Прайс (KTM) — +4.22
4. Сэм Сандерленд (KTM) — +5.45
5. Адриен ван Беверен (Yamaha) — +8.56