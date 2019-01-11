Карякин победил на четвертом этапе Дакар-2019 в классе SxS

Сергей Карякин стал победителем четвёртого этапа ралли «Дакар» в классе мотовездеходов. Второе место занял Родриго Хавьер Морено Пьяссоли, третьим финишировал Жерар Фаррес Гуэль.
Победа на этапе позволила Карякину захватить лидерство и в общем зачёте в классе мотовездеходов.
«Дакар-2019». Мотовездеходы. Четвёртый СУ
1. Сергей Карякин (BRP Can-Am)
2. Родриго Хавьер Морено Пьяссоли (Can-Am) — +14.26
3. Жерар Фаррес Гуэль (Can-Am) — +16.08
4. Рейналдо Маркес Варела (Can-Am) — +26.11
5. Игнасио Касале (Yamaha) — +33.10
Мотовездеходы. Общий зачёт
1. Сергей Карякин (BRP Can-Am)
2. Жерар Фаррес Гуэль (Can-Am) — +11.26
3. Родриго Хавьер Морено Пьяссоли (Can-Am) — +30.00
4. Рейналдо Маркес Варела (Can-Am) — +30.30
5. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am) — +1:08.48.