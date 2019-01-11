Каргинов выиграл 4-й этап Дакара-2019 в классе грузовиков

Новости спорта: Каргинов выиграл 4-й этап «Дакара», Вильягра проигрывает более часа.

Экипаж команды «КАМАЗ-мастер» во главе с Андреем Каргиновым одержал победу на четвёртом этапе ралли «Дакар» в классе грузовиков. Таким образом, Каргинов записал в актив второй этап подряд. Второе место занял Мартин Мацик-младший, тройку лидеров замкнул Айрат Мардеев. Экипаж Эдуарда Николавева завершил день на пятой позиции, а Дмитрий Сотников стал шестым.

Федерико Вильягра в ходе этапа столкнулся с проблемами и на шестой отсечке проигрывал лидеру более часа.

В общем зачёте лидерство удерживает экипаж Эдуарда Николаева. Менее пяти минут ему уступает Андрей Каргинов.

«Дакар-2019». Грузовики. Четвёртый СУ

1. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер»)

2. Мартин Мацик-младший («ЛИАЗ») — +1.29

3. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») — +12.47

4. Сергей Вязович («МАЗ») +13.21

5. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») — +13.24

6. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — +13.38

7. Адрианус Йоханнес ван Кастерен («Рено») — +19.02

8. Алеш Лопрайс («Татра») — +26.36...

11. Жерар де Рой («Ивеко») — +35.20

12. Александр Василевский («МАЗ») — +36.27

13. Алексей Вишневский («МАЗ») — +54.53.

«Дакар-2019». Грузовики. Общий зачёт

1. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер»)

2. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») — +4.58

3. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — +8.39

4. Мартин Мацик-младший («ЛИАЗ») — +28.48

5. Жерар де Рой («Ивеко») — +1:48.16

6. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер»)- +1:54.18

7. Адрианус Йоханнес ван Кастерен («Рено») — +2.03.39

8. Алеш Лопрайс («Татра») — +2:40.16

9. Алексей Вишневский («МАЗ») — +2:42.04

10. Александр Василевский («МАЗ») — +2:55.24.