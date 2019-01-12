Сильный туман стал помехой для ралли Дакар-2019

Новости спорта: Часть пятого этапа ралли «Дакар» отменена из-за сильного тумана.

Организаторы ралли-марафона «Дакар», проходящего в эти дни в Перу, объявили об отмене части пятого этапа в связи с сильным туманом, из-за которого комиссары не могут гарантировать безопасность участников в категориях внедорожников, грузовиков и мотовездеходов. Часть экипажей успела добраться до финиша до появления тумана, в то время как остальные не завершили зачётную дистанцию.

Пока неизвестно, как именно будут засчитаны результаты сокращённого этапа в трёх классах. Это решение будет принято судейской коллегией гонки.

Мотоциклы и квадроциклы на пятом этапе ехали по другому маршруту. На эти категории отмена этапа не повлияла.

12 января на ралли «Дакар» станет днём отдыха. Гонка продолжится в воскресенье и продлится до 17 января.