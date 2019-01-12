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Сильный туман стал помехой для ралли Дакар-2019

Сильный туман стал помехой для ралли Дакар-2019
07:38 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Часть пятого этапа ралли «Дакар» отменена из-за сильного тумана.

Организаторы ралли-марафона «Дакар», проходящего в эти дни в Перу, объявили об отмене части пятого этапа в связи с сильным туманом, из-за которого комиссары не могут гарантировать безопасность участников в категориях внедорожников, грузовиков и мотовездеходов. Часть экипажей успела добраться до финиша до появления тумана, в то время как остальные не завершили зачётную дистанцию.

Пока неизвестно, как именно будут засчитаны результаты сокращённого этапа в трёх классах. Это решение будет принято судейской коллегией гонки.

Мотоциклы и квадроциклы на пятом этапе ехали по другому маршруту. На эти категории отмена этапа не повлияла.

12 января на ралли «Дакар» станет днём отдыха. Гонка продолжится в воскресенье и продлится до 17 января.

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Автоспорт, Ралли, Дакар, Ралли Дакар, Дакар-2019.
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