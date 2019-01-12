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Ферстаппен отбывает наказание на этапе Формулы Е в Марокко

Ферстаппен отбывает наказание на этапе Формулы Е в Марокко
16:20 Сегодня Телеграф Автоспорт

Новости спорта: Гонщик Red Bull Racing Макс Ферстаппен в этот уик-энд присутствует на этапе Формулы Е в Марракеше, но отнюдь не по собственной воле.

Голландца обязали отбывать наказание за разборки в паддоке с Эстебаном Оконом на Гран При Бразилии прошлого года.

Ферстаппена наказали двумя днями общественных работ, и выбор первого из них пал на второй этап сезона электрической серии.

«Макс Ферстаппен посетит этап Формулы Е в Марракеше в рамках отбытия штрафа за произошедшее на Гран При Бразилии 2018 года, – говорится в официальном заявлении FIA. – Голландец будет находиться в судейской комнате и наблюдать за тем, как работают стюарды – это должно стать для него действенной образовательной мерой».

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Формула-1, Автоспорт, Новости автоспорта, Ф1, Макс Ферстаппен.
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