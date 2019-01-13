В Формуле-1 используют уникальный симулятор обгонов для проектирования трасс

Новости спорта: Входящий в группу консультантов Liberty Media Пэт Симондс рассказал о том, какие средства используются в современной Формуле 1 для повышения зрелищности гонок.

Ранее на этой неделе на мероприятии Autosport International в Бирмингеме Пэт поведал об использовании уникального симулятора обгонов для проектирования новых автодромов и внесения изменений в существующие.

"Небольшая группа людей в нашем коллективе занимается исключительно вопросами симуляции гонок для повышения их качества, и я думаю, что мы пришли к абсолютно уникальному решению в этой области, – отметил Симондс. – Это невероятно сложная система, а на преодоление одного виртуального круга уходит несколько часов. Очень, очень сложная симуляция. Однако она учитывает все мелочи, вплоть до веса машин, характера дорожного полотна и работы резины.

Сейчас мы используем этот симулятор для проектирования конфигураций новых автодромов, а также для внесения поправок в существующие треки. Впервые мы полностью применили эту систему при создании трассы во Вьетнаме. Думаю, автодром там получится великолепный – со своими особенностями и отличными плотными гонками.

Также мы использовали эту программу для анализа возможностей внесения изменений в конфигурацию трассы в Абу-Даби, где сегодня проходят не самые захватывающие заезды".