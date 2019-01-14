Себастьен Леб обошел Петеранселя на 5-м этапе Дакара-2019

Новости спорта: Лёб выиграл 5-й этап «Дакара» в зачёте внедорожников и обошёл Петеранселя.

Себастьен Лёб одержал победу на шестом этапе ралли «Дакар» в зачёте внедорожников. Второе место досталось Нассеру Аль-Аттии, третье время показал Карлос Сайнс. Для Аль-Аттии этот результат стал очень важен с точки зрения борьбы в общем зачёте — его главный конкурент Стефан Петерансель уступил ему по итогам этапа 16 минут. На второе место благодаря своей победе вышел Себастьен Лёб, он уступает Аль-Аттии 37 минут.

Пилот MINI Якуб Пшигонски, занимавший четвёртую строчку в общем зачёте, проиграл почти полтора часа и потерял позиции в генеральной классификации.

«Дакар»-2019. Автомобили. Шестой СУ

1. Себастьен Лёб (Peugeot)

2. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — +2.17

3. Карлос Сайнс (MINI) — +6.56

4. Сириль Депре (MINI) — +13.05

5. Хоан Нани Рома (MINI) — +13.08

6. Стефан Петерансель (MINI) — +18.49

«Дакар»-2019. Автомобили. Общий зачёт

1. Нассер Аль-Аттия (Toyota)

2. Себастьен Лёб (Peugeot) — +37.43

3. Стефан Петерансель (MINI) — +41.14

4. Хоан Нани Рома (MINI) — +45.24

5. Сириль Депре (MINI) — +1.23.35

Карлос Сайнс (MINI) — +5.18.01.