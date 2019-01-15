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Сын Шумахера подпишет контракт с Феррари

Сын Шумахера подпишет контракт с Феррари
02:04 Сегодня Телеграф Сегодня

Новости спорта: Мика приглашают в гоночную академию команды "Феррари",

Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера, уже в следующем сезоне может стать членом гоночной академии команды "Феррари".

По информации Motorsport.com, о подписании контракта с немецким гонщиком может быть объявлено официально уже в ближайшие дни.

Ожидается, что Шумахер после подписания соглашения примет участие в тестах Формулы-1 по ходу сезона. В 2019 году пройдут две сессии таких тестов: после Гран-при Испании и Бахрейна.

В 2018 году Шумахер-младший стал чемпионом Формулы-3. После окончания сезона предполагалось, что Мик Шумахер проведет сезон-2019 в Формуле-2 в составе команды Prema.

Семья Шумахера сделала заявление

Prema завершила сезон Формулы-2 на четвертом месте в командном зачете. Такую же позицию в личном чемпионате занял ее пилот Ник де Врис. В 2017 году чемпионат пилотов выиграл пилот Prema Шарль Леклер, который со следующего года будет выступать в Формуле-1 за "Феррари".

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Формула-1, Ferrari, Автоспорт, Мик Шумахер.
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