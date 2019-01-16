Петерансель сошел с дистанции на ралли Дакар-2019

Новости спорта: В 2019 году Стефан Петерансель в юбилейный, 30-й раз вышел на старт Дакара.

За свою славную карьеру в главном ралли-рейде планеты француз 13 раз становился сильнейшим и ещё трижды поднимался на подиум. При этом на его счету было всего-навсего три схода – в 1996-м, 2002-м и 2009-м. И, к сожалению, ещё один сход «Мистер Дакар» оформил в предпоследний день нынешний гонки.

На старт 311-километрового девятого этапа Петерансель вышел, занимая четвёртое место в генеральной классификации. Несмотря на неудачное выступление накануне, он ещё мог побороться с Нани Ромой и Себастьеном Лёбом за вторую ступень подиума. Но уже на 26-м километре после старта французский гонщик был вынужден остановиться и сойти с дистанции. Причиной стала травмы спины, полученная штурманом Петеранселя Давидом Кастера при прохождении дюн.