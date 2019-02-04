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"Станет чемпионом": экс-пилот Феррари Масса - о Леклере

&quot;Станет чемпионом&quot;: экс-пилот Феррари Масса - о Леклере
11:49 Сегодня Телеграф autosport.com

Новости спорта: Экс-пилот Феррари уверен, что монегаск приведет "Скудерию" к победам.

Бывший гонщик Формулы-1 Фелипе Масса поделился мнением о новом пилоте команды Феррари Шарле Леклере.

"Феррари - великолепная команда с отличной технической структурой и хорошими гонщиками. Они поступили правильно, подписав Леклера. Шарль в будущем может стать чемпионом. И я надеюсь, что это произойдет в ближайшее время. У него талант и я желаю ему всего наилучшего", — приводит слова Массы GPFans.

Напомним, в сезоне-2018 Шарль Леклер был пилотом команды Заубер и занял 13-е место по итогам года. Уже в этом году монегаск заменит финна Кими Райкконгена в составе Феррари.

Формула-1. Sauber переименована в Alfa Romeo Racing

Также он стал лучшим новичком года в Формуле-1.

Ранее другой пилот Формулы-1, Эстебан Окон заявил, что Шарль будет бороться за титул чемпиона в следующем сезоне гонки.

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Формула-1, Фелипе Масса, Автоспорт, Новости автоспорта.
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