"Станет чемпионом": экс-пилот Феррари Масса - о Леклере

Бывший гонщик Формулы-1 Фелипе Масса поделился мнением о новом пилоте команды Феррари Шарле Леклере.
"Феррари - великолепная команда с отличной технической структурой и хорошими гонщиками. Они поступили правильно, подписав Леклера. Шарль в будущем может стать чемпионом. И я надеюсь, что это произойдет в ближайшее время. У него талант и я желаю ему всего наилучшего", — приводит слова Массы GPFans.
Напомним, в сезоне-2018 Шарль Леклер был пилотом команды Заубер и занял 13-е место по итогам года. Уже в этом году монегаск заменит финна Кими Райкконгена в составе Феррари.
Также он стал лучшим новичком года в Формуле-1.
Ранее другой пилот Формулы-1, Эстебан Окон заявил, что Шарль будет бороться за титул чемпиона в следующем сезоне гонки.