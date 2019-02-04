"Станет чемпионом": экс-пилот Феррари Масса - о Леклере

Новости спорта: Экс-пилот Феррари уверен, что монегаск приведет "Скудерию" к победам.

Бывший гонщик Формулы-1 Фелипе Масса поделился мнением о новом пилоте команды Феррари Шарле Леклере.

"Феррари - великолепная команда с отличной технической структурой и хорошими гонщиками. Они поступили правильно, подписав Леклера. Шарль в будущем может стать чемпионом. И я надеюсь, что это произойдет в ближайшее время. У него талант и я желаю ему всего наилучшего", — приводит слова Массы GPFans.

Напомним, в сезоне-2018 Шарль Леклер был пилотом команды Заубер и занял 13-е место по итогам года. Уже в этом году монегаск заменит финна Кими Райкконгена в составе Феррари.

Также он стал лучшим новичком года в Формуле-1.

Ранее другой пилот Формулы-1, Эстебан Окон заявил, что Шарль будет бороться за титул чемпиона в следующем сезоне гонки.