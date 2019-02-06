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Гран-при Формулы-1 в Мексике может быть закрыт

Гран-при Формулы-1 в Мексике может быть закрыт
00:55 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Гран-при Мексики в 2019 году может быть проведен в последний раз.

Гран-при Мексики с 2020 года не будет иметь права на государственные субсидии из-за запланированного железнодорожного проекта.

Проведение этапа "Формулы-1" оказалось под серьезной угрозой. Об этом сообщает Motorsport.com.

"Будущее гонки на Автодроме имени братьев Родригесов находится в большей опасности, чем когда-либо. Мексиканская газета El Financiero цитирует мэра Мехико Клаудию Шейнбаум, которая сообщила, что к 2020 году на гонки не будут выделяться никакие государственные субсидии", - говорится в сообщении.

Ежегодно правительство Мексики платит за гонку 400 млн песо (около 18 млн евро), но в будущем намерено вложить эти средства в мегапроект железнодорожного терминала, который должен соединить районы юго-восточной части Мексики.

Ольга Швед - прекрасная жена новичка Селтика (Фото)

Однако без субсидий проводить Гран-при в столице Мексики невозможно. По словам Шейнбаум, финансирование должно обеспечить проведение этапа в 2019 году, но для всех других событий организаторы Гран-при должны искать другие способы поддержки гонки.

Напомним, Гран-При Мексики вернулся в календарь "Формулы-1" в 2015 году после 23-летнего перерыва. Мексика была признана лучшим промоутером "Формулы-1" четыре раза подряд.

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Формула-1, Автоспорт, Ф1, Гран-при Мексики.
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