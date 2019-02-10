Мик Шумахер рассказал о планах на ближайший год

Новости спорта: Сын легендарного гонщика заявил, что ему нужно многому научиться в 2019-м.

Сын знаменитого гонщика Михаэля Шумахера, Мик, рассказал о будущих выступлениях в Формуле-2, а также прокомментировал роль пилота Феррари Себастьяна Феттеля в его развитии.

"В ближайший год я просто продолжу двигаться вперед, как я делал это всегда. Молодежные серии предназначены именно для развития молодых гонщиков. Мне предстоит очень многому научиться в этом году, впитывать всю доступную информацию и пытаться ее использовать.

Я рад, что так тесно общаюсь с Себастьяном Феттелем. У него огромный опыт в Формуле. Мне всегда приятно болтать с ним обо всем", - цитирует молодого немца Motorsport.

Напомним, в сезоне-2019 Формулы-2 Шумахер-младший будет выступать за команду Prema. Также Мика зачислили в академию Феррари.