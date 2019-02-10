Скачать
Воскресенье, 10.02.2019
Джервонта Дэвис - Уго Руис. Видео нокаута
Джервонта Дэвис - Уго Руис. Видео нокаута
UFC 234. Адесанья победил Сильву, главный бой Уиттакер - Гастелум не состоялся
UFC 234. Адесанья победил Сильву, главный бой Уиттакер - Гастелум не состоялся
Биатлон. Состав сборной Украины на спринты в Кэнморе
Биатлон. Состав сборной Украины на спринты в Кэнморе
Украинский дзюдоист Зантарая завоевал &quot;бронзу&quot; на турнире в Париже
Украинский дзюдоист Зантарая завоевал "бронзу" на турнире в Париже

Мик Шумахер рассказал о планах на ближайший год

Мик Шумахер рассказал о планах на ближайший год
13:43 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Сын легендарного гонщика заявил, что ему нужно многому научиться в 2019-м.

Сын знаменитого гонщика Михаэля Шумахера, Мик, рассказал о будущих выступлениях в Формуле-2, а также прокомментировал роль пилота Феррари Себастьяна Феттеля в его развитии.

"В ближайший год я просто продолжу двигаться вперед, как я делал это всегда. Молодежные серии предназначены именно для развития молодых гонщиков. Мне предстоит очень многому научиться в этом году, впитывать всю доступную информацию и пытаться ее использовать.

Я рад, что так тесно общаюсь с Себастьяном Феттелем. У него огромный опыт в Формуле. Мне всегда приятно болтать с ним обо всем", - цитирует молодого немца Motorsport.

Алонсо не исключил своего возвращения в Формулу-1

Напомним, в сезоне-2019 Формулы-2 Шумахер-младший будет выступать за команду Prema. Также Мика зачислили в академию Феррари.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Формула-1, Автоспорт, Новости автоспорта, Мик Шумахер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Флойд Мейвезер сделал расистское высказывание в адрес Макгрегора
02 Атлетико - Реал: видео голов и обзор матча
03 Клопп: Третий гол - это мировой класс
04 UFC 234. Адесанья победил Сильву, главный бой Уиттакер - Гастелум не состоялся
05 Хацкевич: Ахмед достаточно уверенно себя чувствует
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь