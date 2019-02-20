Подвижный элемент DRS оторвался от машины Риккардо (Видео)

Новости спорта: Во вторник утром на тестах в Барселоне произошел очень необычный эпизод при активации DRS.

За семь лет существования системы подвижного антикрыла в Формуле 1 мы не несколько раз видели её поломки, в том числе когда DRS заклинивало в открытом положении, как на машинах Михаэля Шумахера в Канаде-2012 и Фернандо Алонсо в Бахрейне-2013. На пятничной тренировке в Монце-2018 Маркус Эрикссон угодил в аварию из-за того, что DRS не закрылась. Но в целом система работала надёжно, и хрупкости за её элементами не наблюдалось вплоть до сегодняшнего дня.

В начале своего 29-го по счету круга гонщик Renault Даниэль Риккардо активировал DRS, и в открытом положении подвижный элемент внезапно оторвался. Австралиец вылетел с трассы, но самостоятельно вернулся обратно и добрался до боксов.

В Renault пока никак не прокомментировали произошедшее.