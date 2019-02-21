Льюис Хэмилтон поддержал пилота Формулы-1

Новости спорта: Британский гонщик считает, что не нужно давить на молодого монегаска.

Пилот команды Мерседес Льюис Хэмилтон прокомментировал изменения в составе Феррари на текущий сезон. Напомним, к немцу Себастьяну Феттелю присоединится монегаск Шарль Леклер.

"Не нужно давить на Леклера, поскольку он проводит только второй сезон в Формуле-1. Он уже удивил многих своей скоростью, своими навыками, но рядом с ним сейчас Фетттель - четырехкратный чемпион мира с огромным опытом. Леклеру нужен этот опыт.

Интересно будет посмотреть, как Леклер и Феттель сработаются вместе. Шарль принесет много нового в их дуэт. Я был в том же положении в Макларене с Фернандо Алонсо, поэтому мне будет интересно на это посмотреть", - приводит слова Хэмилтона GrandPX.news.

Напомним, в сезоне-2018 Шарль Леклер был пилотом команды Заубер и занял 13-е место по итогам года. Уже в этом году монегаск заменит финна Кими Райкконгена в составе Феррари.

Ранее бывший гонщик Фелипе Масса заявил, что Леклер обязательно станет чемпионом Формулы-1.