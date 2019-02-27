Новости спорта: Легендарный испанский гонщик будет помогать своей команде во время гонок.

Двукратный чемпион мира Формулы-1 Фернандо Алонсо стал послом McLaren Racing. Таким образом, стороны продолжат свои длительные отношения после того, как испанец завершил карьеру в Формуле-1.

«Стать послом McLaren — настоящая честь. Это особая команда, и, несмотря на трудности, с которыми мы столкнулись в последнее время, она остается такой».

«Я сказал до того, как прекратил участвовать в гонках в Формуле-1 в прошлом году, что останусь в McLaren на долгое время. Новая роль позволит мне оставаться в тесном контакте с командой, которую я считаю своим духовным домом», — цитирует Алонсо официальный сайт McLaren.

Фернандо будет тесно связан с гоночной деятельностью McLaren, помогая консультировать гонщиков и инженеров команды. Также испанец примет участие в отдельных тестах при разработке болидов MCL34 и MCL35 для следующего сезона.

Алонсо выступал за McLaren в 2007, а также с 2015 по 2018 год. За это время он провел 95 Гран-при Формулы-1, выиграв четыре из них.