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Феттель: Cледим за обновлениями Мерседеса

Феттель: Cледим за обновлениями Мерседеса
12:39 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Немецкий гонщик Себастьян Феттель был удивлен обновлениями Мерседеса.

Пилот Феррари Себастьян Феттель поделился мнением о расстановке сил в пелотоне на данный момент.

"Конечно, мы следим за обновлениями Мерседеса. Мне очень интересно. Я был немного удивлен, что на машине так много инновационных решений, но у каждого свой путь. Конечно, происходящее в Барселоне очень интересно, но по-настоящему все начнется только в Мельбурне.

Я пока не пытался анализировать результаты команд. У нас есть люди, которые в этом аспекте гораздо лучше меня. Ред Булл смотрится сильно, стабильно и пока надежно. Есть и пара сюрпризов. Например, очень здорово смотрится Альфа Ромео. О Мерседесе же пока сложно что-то сказать. На каких-то отрезках они смотрятся здорово, на каких-то не очень. Но для этого и нужны тесты", - приводит слова Феттеля motorsport.com.

Ранее Феттель выразил восхищение болидом Феррари.

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