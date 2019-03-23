Как изменился руль болидов Формулы-1

Новости спорта: Эволюция руля болидов за четверть века Формулы 1.

Мика Хаккинен поделился в социальных сетях фотографией одной из своих многочисленных гоночных реликвий: в его коллекции есть руль от машины McLaren MP4/8, на которой он провёл свой первый Гран При за команду из Уокинга в конце сентября 1993 года.

Это был Гран При Португалии, и тот уик-энд запомнился всем ещё и потому, что молодой Мика опередил в квалификации самого Айртона Сенну, показав третий результат. А его легендарный напарник стартовал с четвёртой позиции. Впрочем, до финиша тогда ни один из гонщиков McLaren не доехал, но это уже другая история.

Но руль от машины Формулы 1 той эпохи служит весьма наглядной иллюстрацией прогресса, который достигнут в области гоночных технологий за минувшую четверть века.

Если на рулевом колесе McLaren образца 1993 года самый минимум кнопок, то сейчас это сложнейший и важнейший орган управления машиной, благодаря которому гонщик воздействует на различные бортовые системы и меняет настройки. О том, как организован руль на современных машинах Mercedes, мы недавно рассказывали – руль McLaren MCL34 отличается от него не принципиально. Скорее, всё это больше напоминает контроллер игровой консоли, и догадаться о назначении большинства переключателей непосвящённому невозможно.

Кстати, перед Гран При Австралии Валттери Боттас рассказал, что ему ещё никогда не доводилось пользоваться одной из функций кнопки N, которая прежде всего предназначена для перехода на нейтральную передачу, однако если её нажать и удерживать какое-то время, то включится задняя передача. Однако финну, выигравшему первую гонку сезона, всё-таки пришлось впервые задействовать эту функцию – это произошло уже после финиша, когда он маневрировал в узкой зоне, где паркуются машины тройки призёров.