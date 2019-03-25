Сын Шумахер сядет за руль болида Ferrari

Новости спорта: Сын семикратного победителя “Формулы-1” немецкого автогонщика Михаэля Шумахера дебютирует на тестах “Ф1”.

20-летний чемпион европейской “Формулы-3” 2018 года Мик Шумахер сядет за руль болида Ferrari после Гран-при в Бахрейне, который пройдет 29-31 марта. Об этом сообщает 24tv.ua.

Мик Шумахер не имеет опыта управления болидами “Формулы-1”, поэтому это будет его дебютом. Однако сначала он сядет за руль Alfa Romeo C38 – команды, сотрудничающей с Ferrari. Это состоится в рамках молодежных тестов “Формулы-1”, запланированных на 2 и 3 апреля.

Молодежные тесты проводятся для того, чтобы предоставить молодым пилотам шанс показать себя и адаптироваться к технике “Ф1”. В них имеют право принимать участие только гонщики, проехавшие не более двух Гран-при “Ф1” за последний календарный год.

Только после этого Мик Шумахер сможет пройти тест на болиде SF90 от Ferrari.

Напомним, Мик Шумахер в 2019 году выступает за академию Ferrari в “Формуле-2” – младшей серии “Формулы-1”. Немецкий гонщик подписал контракт с командой Prema, в составе которой провел последние два сезона в европейской “Формуле-3”. В прошлом году он получил в "Формуле-3" восемь побед и стал чемпионом гоночной серии. Именно в Бахрейне Мик Шумахер дебютирует в “Формуле-2”.