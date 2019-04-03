Уилл Смит создаст для Формулы-1 специальное шоу

Новости спорта: Боссы гонок хотят привлечь новую аудиторию.

Руководство Формулы-1 совместно с с компаниями Westbrook Studios и Apollo World Touring запустит новую развлекательную платформу в 2020 году. Об этом сообщает официальный сайт "королевских гонок".

Серии шоу будут привязаны к этапам Формулы-1 и будут проходить в принимающих Гран-при странах и городах. Помимо обзоров и анализа гонок в передачах будут участвовать звезды из мира шоу-бизнеса.

Постановкой шоу займется компания Westbrook Studios, основанная совместно Уиллом Смитом и его супругой Джадой Пинкетт-Смит.

Сотрудничество началось в ноябре прошлого года, когда голливудский актер в рамках съемок для своего сериала Will Smith’s The Bucket List посетил Гран-при Абу-Даби и пообщался с чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном.

Напомним, 31 марта состоялось Гран-при Бахрейна, на котором победу одержал Льюис Хэмилтон.