Выборы Президента 2019
Скачать
Среда, 03.04.2019
Определились пары полуфиналистов украинской Суперлиги
Определились пары полуфиналистов украинской Суперлиги
Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна
Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна
Официально: Динамо продало Че Че в Сан-Паулу
Официально: Динамо продало Че Че в Сан-Паулу
ФФУ дала объяснения УЕФА по "делу Мораеса"
ФФУ дала объяснения УЕФА по "делу Мораеса"

Мик Шумахер поделился впечатлениями от гонки в составе Феррари

Мик Шумахер поделился впечатлениями от гонки в составе Феррари
09:30 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта: Мик Шумахер поделился впечатлениями от работы в составе "Феррари" на тестах Формулы-1 в Бахрейне.

Гонщик Формулы-2 Мик Шумахер поделился впечатлениями от работы в составе "Феррари" на тестах Формулы-1 в Бахрейне. Молодой немец отметил, что болид Ф-1 несёт в себе серьёзную мощь и признался, что он был далёк от того, чтобы дойти до предела потенциала машины.

"Это удивительное чувство. Когда впервые выехал на трассу и нажал на газ, почувствовал, что в машине серьёзная мощь. У болида огромный потенциал с точки зрения скорости в поворотах. Всё это сложно описать. Я не мог найти пределов работы в тормозной системе. Иногда казалось, что могу начать торможение за 50 метров до первого поворота. Понятно, что это невозможно, но с каждым разом я пытался тормозить позже и позже.

Что касается времени на круге и Макса Ферстаппена, то, очевидно, у него гораздо больше опыта. Даже сравнивая наше время с его показателями мы можем быть довольны. Мы выполнили работу и я очень доволен тем, как я чувствовал себя в машине и как я был уверен. Думаю, это был хороший день.

Повышенное внимание ко мне? С этим справляться достаточно легко. Как только надевается шлем, а визор опускается, в голове остаётся лишь мысль о гонках. Я приехал сюда, чтобы получить удовольствие от Формулы-1 и сделал это на все 110%. Действительно, получил удовольствие, особенно от этих последних, полных мощи кругов. Это было волшебно.

Завтра, в составе "Альфа Ромео", тоже рассчитываю повеселиться. Жду ещё одной возможности. Сегодня мне не удалось проехать столько кругов, сколько хотелось. Попробую заняться этими планами завтра", — приводит слова Мика Шумахера RaceFans.

Мик Шумахер завершил тесты со вторым результатом в итоговом протоколе, уступив лишь пилоту "Ред Булл" Максу Ферстаппену.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Формула-1, Автоспорт, Новости автоспорта, Мик Шумахер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 ФФУ дала объяснения УЕФА по "делу Мораеса"
02 УПЛ: Карпаты разгромили Ворсклу после ухода Сачко
03 В следующем сезоне матчи УПЛ могут показывать на новом канале
04 Глава Немецкого футбольного союза ушел в отставку из-за подарка Суркиса
05 Косовский прокомментировал дебютный матч с Ворсклой
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь