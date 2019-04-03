Мик Шумахер поделился впечатлениями от гонки в составе Феррари

Новости спорта: Мик Шумахер поделился впечатлениями от работы в составе "Феррари" на тестах Формулы-1 в Бахрейне.

Гонщик Формулы-2 Мик Шумахер поделился впечатлениями от работы в составе "Феррари" на тестах Формулы-1 в Бахрейне. Молодой немец отметил, что болид Ф-1 несёт в себе серьёзную мощь и признался, что он был далёк от того, чтобы дойти до предела потенциала машины.

"Это удивительное чувство. Когда впервые выехал на трассу и нажал на газ, почувствовал, что в машине серьёзная мощь. У болида огромный потенциал с точки зрения скорости в поворотах. Всё это сложно описать. Я не мог найти пределов работы в тормозной системе. Иногда казалось, что могу начать торможение за 50 метров до первого поворота. Понятно, что это невозможно, но с каждым разом я пытался тормозить позже и позже.

Что касается времени на круге и Макса Ферстаппена, то, очевидно, у него гораздо больше опыта. Даже сравнивая наше время с его показателями мы можем быть довольны. Мы выполнили работу и я очень доволен тем, как я чувствовал себя в машине и как я был уверен. Думаю, это был хороший день.

Повышенное внимание ко мне? С этим справляться достаточно легко. Как только надевается шлем, а визор опускается, в голове остаётся лишь мысль о гонках. Я приехал сюда, чтобы получить удовольствие от Формулы-1 и сделал это на все 110%. Действительно, получил удовольствие, особенно от этих последних, полных мощи кругов. Это было волшебно.

Завтра, в составе "Альфа Ромео", тоже рассчитываю повеселиться. Жду ещё одной возможности. Сегодня мне не удалось проехать столько кругов, сколько хотелось. Попробую заняться этими планами завтра", — приводит слова Мика Шумахера RaceFans.

Мик Шумахер завершил тесты со вторым результатом в итоговом протоколе, уступив лишь пилоту "Ред Булл" Максу Ферстаппену.