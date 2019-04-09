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Мик Шумахер может принять участие в практике на Гран-при Германии

Мик Шумахер может принять участие в практике на Гран-при Германии
16:39 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Пилот гоночной академии Феррари Мик Шумахер выйдет на старт практики перед Гран-при Германии.

Мик Шумахер, пилот гоночной академии Феррари, сын легендарного Михаэля Шумахера, займет место за рулем одного из болидов с двигателем Феррари во время практики перед Гран-при Германии, который состоится в июле, утверждает Express.de.

Идею уже поддержал представитель отдела маркетинга трассы Хоккенхаймринг Йорн Теске. Он заявил, что появление Мика на тестах станет ярким событием для поклонников Формулы-1 из Германии.

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Напомним, Шумахер отработал два дня на тестах в Бахрейне. Тогда он впервые сел за руль современного болида Формулы-1. В первый день Шумахер работал в составе Феррари, а во второй - за рулем машины Альфа Ромео. Вероятно, в Германии Мик мог бы отработать тренировку именно в составе экс-Заубера.

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Формула-1, Гран При Германии, Автоспорт, Новости автоспорта, Ф1, Мик Шумахер.
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