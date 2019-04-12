Хэмилтон рассказал о проблемах с болидом Мерседеса

Новости спорта: Британец высказался об итогах второй практики Гран-при Китая.

Гонщик Мерседеса Льюис Хэмилтон прокомментировал результаты второй практики Гран-при Китая. Напомним, британец занял четвертое место.

"Мы отработали нашу программу так, как и задумывали. На трассе довольно холодно, из-за чего шины работали не так, как обычно. У меня сегодня были проблемы с болидом, так что нужно над этим поработать. Боттас? Ему было намного комфортнее в болиде. У машины есть темп, чтобы бороться впереди, нам просто нужно найти верные настройки.

Я рад, что между нами, Феррари и Ред Буллом такой маленький разрыв. Мы знали, что итальянская команда по-прежнему смотрится быстрее на прямых, но в целом борьба между топ-машинами плотная", - приводит слова Хэмильтона официальный сайт Мерседеса.

Добавим, что Гран-при Китая пройдет в воскресенье, 14 апреля. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция гонки, которая начнется в 9:10 по киевскому времени.