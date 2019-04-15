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Ралли Дакар будет проводиться в Саудовской Аравии

Ралли Дакар будет проводиться в Саудовской Аравии
22:58 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Организаторы «Дакара» подтвердили переезд марафона в Саудовскую Аравию.

Ралли-рейд «Дакар» с 2020 года будет проводиться в Саудовской Аравии, сообщает пресс-служба организаторов соревнований.

«После 30 лет покорения красот Африки и десятилетия поездок по живописным краям Южной Америки в истории «Дакара» открывается новая глава. Крупнейший ралли-рейд дебютирует на Ближнем Востоке в Саудовской Аравии. Соревнования позволяют гонщикам не просто совершить путешествие. Ралли станет возможностью попробовать себя в новой неизведанной местности. Гонщики смогут показать своё мастерство и принять этот вызов», — сообщает пресс-служба «Дакара».

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Директор «Дакара» Давид Кастера выразил удовлетворение в связи с переездом марафона в Саудовскую Аравию. Также он выразил уверенность, что сами участники также положительно воспримут эту новость.

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Автоспорт, Мотоспорт, Ралли, Ралли Дакар.
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