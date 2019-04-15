Ралли Дакар будет проводиться в Саудовской Аравии

Новости спорта: Организаторы «Дакара» подтвердили переезд марафона в Саудовскую Аравию.

Ралли-рейд «Дакар» с 2020 года будет проводиться в Саудовской Аравии, сообщает пресс-служба организаторов соревнований.

«После 30 лет покорения красот Африки и десятилетия поездок по живописным краям Южной Америки в истории «Дакара» открывается новая глава. Крупнейший ралли-рейд дебютирует на Ближнем Востоке в Саудовской Аравии. Соревнования позволяют гонщикам не просто совершить путешествие. Ралли станет возможностью попробовать себя в новой неизведанной местности. Гонщики смогут показать своё мастерство и принять этот вызов», — сообщает пресс-служба «Дакара».

Директор «Дакара» Давид Кастера выразил удовлетворение в связи с переездом марафона в Саудовскую Аравию. Также он выразил уверенность, что сами участники также положительно воспримут эту новость.