Феттель не думает об уходе из Формулы-1

Новости спорта: Легендарному гонщику Формулы-1 нравится заниматься своим делом.

Немецкий гонщик Формулы-1 Себастьян Феттель заявил, что не задумывается об уходе из спорта на фоне слов экс-владельца Формулы Барри Экклстоуна о том, то пилоту нужно поразмышлять об этом

«Я не знаю когда завершу карьеру. Сейчас я нахожусь на вершине. Не думаю об уходе, ведь мне будет не хватать гонок, да и у меня есть действующий контракт», — цитирует гонщика RaceFans.

Старт нового сезона Формулы-1 ознаменовался доминированием Мерседеса. Гран-при Австралии выиграл Боттас, после чего в Бахрейне и Китае триумфовал Хэмилтон.

Пилот Феррари Феттель в Австралии финишировал 4-м, в Бахрейне — 5-м, а в недавней гонке в Шанхае впервые в сезоне поднялся на подиум, заняв третье место.

Следующей гонкой в календаре Формулы-1 станет Гран-при Азербайджана. Гонка состоится 28 апреля на трассе в Баку.