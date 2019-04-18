Один из этапов Формулы-1 может пройти в Малайзии

Новости спорта: Уже в ближайшее время должно все решится.

Этап Формулы-1 может вернуться в Малайзию. Об этом заявил директор автодрома в Сепанге Разлан Разали.

"Наш новый премьер-министр вернулся в правительство, ранее он был инициатором строительства автодрома Сепанг и появления его в календаре Формулы-1. Махатхир Мохамад говорил о желании однажды вернуть Формулу-1 в Малайзию, но у нас в планах было провести по меньшей мере пять лет без Формулы-1 после этапа в 2017 году.

Нужно подождать и проанализировать ситуацию. В ближайшие годы Формула-1 изменится. Мы смотрим за этим и рассчитываем, что серия суперкаров станет этапом поддержки Формулы-1. Нам ответили отказом в своё время, но мы рассчитываем на то, что нам удастся договориться и это поможет вернуть этап Формулы-1 в Малайзию", — приводит слова директора автодрома в Малайзии Разлана Разали Fox.