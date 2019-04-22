В Баку завершается подготовка к Гран При

Новости спорта: В следующее воскресенье состоится Гран При Азербайджана.

Гран При Азербайджана пройдет в следующее воскресенье, и в Баку идут последние приготовления к этому событию. Гонка на городской трассе пройдет уже в четвертый раз, хотя в 2016-м, в год ее дебюта, она называлась Гран При Европы.

Все работы в паддоке почти завершены, улицы в центре города закрыты для движения транспорта, и все ограждения вдоль трассы уже установлены.

Впечатлениями о ситуации, которая складывается в эти дни, поделился Ларс Саммелиус, операционный директор бакинского отеля Hilton, расположенного непосредственно на трассе. По его словам, организаторы гонки прилагают все усилия, чтобы трасса была в максимально качественном состоянии.

«Если говорить о ситуации с трафиком, то тут опять начался хаос, – рассказал голландский менеджер. – Многие улицы перекрыты, видно, что на части трассы обновлено покрытие. Большинство трибун уже полностью построено.

Для нас неделя, когда проходит Гран При, тоже самая важная и самая веселая в году. Пресс-центр, расположенный на первом этаже нашего отеля, подготовлен, кроме того, мы организовали выставку работ известного фотографа Петера ван Эгмонда, а в фойе установили два гоночных симулятора. Забот у нас очень много, и уже в четверг отель будет заполнен до отказа, у нас не осталось ни одного свободного номера».

Команды, гонщики, представители руководства Формулы 1 и FIA живут именно в этом отеле, и в дни Гран При президентские апартаменты в бакинском Hilton стоят 3000 евро за ночь, но Саммелиус не сказал, кто именно их забронировал.