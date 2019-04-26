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Вторая практика Гран-при Азербайджана остановлена после аварии Квята (Видео)

Вторая практика Гран-при Азербайджана остановлена после аварии Квята (Видео)
20:52 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Сегодня, 26 апреля, на городской трассе в Баку прошли тренировки Гран-при Азербайджана.

В ходе второй сессии серьёзный инцидент произошёл с пилотом «Торо Россо» Даниилом Квятом. Во время прохождения седьмого поворота заднюю часть его машины занесло, она задела отбойник задним колесом, а затем передним. В результате повреждёнными с левой стороны оказались передняя и задняя подвески.

Стоит отметить, что Квят пропустил первую часть тренировки из-за проблем с рулевым управлением. Несмотря на это, до аварии россиянин показал шестой результат, став быстрейшим из представителей команд-середняков.

Гран-при Баку. Первая практика не состоялась из-за канализационного люка (Видео)

 
 
 
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Dany’s FP2 in summary: 9 laps completed, 6th quickest time of the session, then... . #Kvyat #ToroRosso #F1 #Formula1 #AzerbaijanGP #Baku

Допис, поширений FORMULA 1® (@f1)

Видео инцидента можно посмотреть на официальной странице Формулы-1 в «Инстаграме».

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Формула-1, Автоспорт, Новости автоспорта, Ф1, Гран При Азербайджана.
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