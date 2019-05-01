Авария Риккардо и Квята на Гран-при Азербайджана: вид с бортовых камер (Видео)

Эпизод произошел на 33-м круге, когда бывшие партнеры по Red Bull Racing боролись за десятое место. Риккардо атаковал перед четвертым поворотом, но заехал сам и завез Квята в «карман». А при возвращении на трассу он врезался в россиянина… задним ходом.
«Я не видел его», – сказал Риккардо по радио после столкновения.
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Danny Ric was hoping for a different kind of reversal in Baku . #AzerbaijanGP #Formula1 #F1 @danydk1 @danielricciardo #Emirates
За этот неудачный маневр австралиец получил три штрафные позиции на старте следующей гонки, которая пройдет в Барселоне.