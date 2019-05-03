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Воскресенье, 05.05.2019

Камни, грязь и аварии: топ-5 моментов WRC ралли в Аргентине (Видео)

За несколько дней до этапа в Чили чемпионата WRC сезона 2019, который пройдет с 9 по 12 мая, организаторы этапа в Аргентине напоминают лучшие моменты гонки, в которой победил бельгийский пилот, член команды Hyndai Тьерри Невиль. Жесткая аргентинская трасса подарила множество зрелищных моментов, однако не обошлось и без происшествий. В серьезную аварию попал Citroen C3 пилота Эсапекка Лаппи.
Фото: Твиттер
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WRC, FIA, Ралли, Этап ралли.
17:53 Пт, 3 Май 2019 Телеграф
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