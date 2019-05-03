Камни, грязь и аварии: топ-5 моментов WRC ралли в Аргентине (Видео)

За несколько дней до этапа в Чили чемпионата WRC сезона 2019, который пройдет с 9 по 12 мая, организаторы этапа в Аргентине напоминают лучшие моменты гонки, в которой победил бельгийский пилот, член команды Hyndai Тьерри Невиль. Жесткая аргентинская трасса подарила множество зрелищных моментов, однако не обошлось и без происшествий. В серьезную аварию попал Citroen C3 пилота Эсапекка Лаппи.