Не то поколение: Феттель объяснил, почему не сидит в соцсетях

Новости спорта: Немецкий пилот не зависит от современных гаджетов.

31-летний пилот Феррари Себастьян Феттель рассказал, почему его по-прежнему нет в социальных сетях. Немецкий гонщик не зарегистрирован ни в одной из соцсетей.

"Просто я не отношусь к поколению, которое спешит делиться всем в социальных сетях. Это не значит, что мне есть что скрывать. Многие считают, что жизнь гонщика Формулы-1 должна быть экзотична.

Но мне нравится жить обычной жизнью. И я не понимаю, зачем рассказывать всем о том, что происходит в моей жизни", - приводит слова Феттеля Sky Sports F1.

Напомним, Феттель начал свою карьеру в 2007 году. В составе Феррари выступает с 2015 года. Немец до сих пор не смог завоевать титул в составе команды.