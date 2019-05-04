Скачать
Воскресенье, 05.05.2019
Экс-тренер Кличко будет тренировать Головкина
Экс-тренер Кличко будет тренировать Головкина
Динамо не смогло обыграть Александрию
Динамо не смогло обыграть Александрию
УПЛ. Шахтер разгромил Львов
Шахтер разгромил Львов
Альварес - Джейкобс: где и когда смотреть бой
Альварес - Джейкобс: где и когда смотреть бой

Не то поколение: Феттель объяснил, почему не сидит в соцсетях

Не то поколение: Феттель объяснил, почему не сидит в соцсетях
11:34 Сб, 4 Май 2019 Телеграф isport.ua

Новости спорта: Немецкий пилот не зависит от современных гаджетов.

31-летний пилот Феррари Себастьян Феттель рассказал, почему его по-прежнему нет в социальных сетях. Немецкий гонщик не зарегистрирован ни в одной из соцсетей.

"Просто я не отношусь к поколению, которое спешит делиться всем в социальных сетях. Это не значит, что мне есть что скрывать. Многие считают, что жизнь гонщика Формулы-1 должна быть экзотична.

Но мне нравится жить обычной жизнью. И я не понимаю, зачем рассказывать всем о том, что происходит в моей жизни", - приводит слова Феттеля Sky Sports F1.

Напомним, Феттель начал свою карьеру в 2007 году. В составе Феррари выступает с 2015 года. Немец до сих пор не смог завоевать титул в составе команды.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Формула-1, Автоспорт, Себастьян Феттель, Ф1.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо не смогло обыграть Александрию
02 Шахтер 5:0 Львов: события матча (Видео)
03 УПЛ. Шахтер разгромил Львов
04 Промоутер Хирн: Похоже, Лебедев завершит карьеру
05 Хацкевич: Медали уже и так давно повесили на шею команде, которая идет на первом месте
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь