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Мик Шумахер: Я равняюсь на отца

Мик Шумахер: Я равняюсь на отца
15:25 Сегодня Телеграф f1news.ru

Новости спорта: В прошлом году Мик Шумахер завоевал титул в Формуле 3, был принят в Гоночную академию Ferrari, а в этом сезоне дебютировал в Ф2.

Сын семикратного чемпиона не скрывает, что путь у него единственный – в Формулу 1, но предпочитает не торопить события.

Мик Шумахер: «Очень важно двигаться постепенно, и до сих пор я придерживался этого принципа. Формула 2 – последняя ступенька перед Формулой 1, и я рад выступать в этой серии в команде Prema.

Мне кажется, здесь немного сложнее пилотировать машину и работать с шинами, чем в Формуле 1. Резина сильнее деградирует, и мы не используем термочехлы, так что выезжаем на трассу на холодной резине. Это хорошая подготовка к Ф1, поэтому я вполне доволен, что здесь выступаю.

Сейчас я стараюсь узнать как можно больше, добиваться хороших результатов в квалификациях и гонках, учусь сохранять шины в рабочем состоянии на протяжении всей дистанции, а также экспериментировать со стратегией и всем остальным. Команда Prema отлично для этого подходит.

Мы постоянно поддерживаем связь с Ferrari, и они мне помогают во всех аспектах. У нас отличные отношения. Дебютировать в Формуле 1 в Ferrari? До этого ещё слишком далеко. Пока я стараюсь получить как можно больше информации. Время покажет…

Я не сравниваю себя ни с кем в современной Формуле 1, но очевидно, что равняюсь на отца. Я анализирую, что мы сделали, какие действия он предпринимал и что делал не так, как остальные, а также какие позитивные моменты я могу использовать.

Но в Формуле 1 много талантливых гонщиков – иначе они не оказались бы в этом чемпионате. Всегда здорово пообщаться с ними и узнать как можно больше. Плюс в том, что я могу поговорить с любым в Формуле 1. Все открыты для разговора, и я очень благодарен за это». 

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Формула-1, Автоспорт, Новости спорта, Ф1, Мик Шумахер.
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