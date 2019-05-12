Жуткая авария Невилля на этапе ралли WRC в Чили (Видео)

В субботу, 11 мая, на второй день этапа чемпионата WRC по ралли в Чили лидеры общего зачета от Hyndai пилот Тьерри Невилль и штурман Николас Гилсоул попали в жуткую аварию. Автомобиль на большой скорости несколько раз перевернулся и приземлился на трассе. Инцидент произошел на 8 спецучастке Maria Las Cruces 1, протяженностью 23.09 км. Пилот и штурман были доставлены в больницу в Консепсьоне для дальнейшего обследования. Результаты диагностики здоровья пилота и штурмана ожидаются позже, однако ралли в Чили, скорее всего, для них закончено. Команда Hyndai доставила разбитое авто в мастерскую для оценки ущерба. Позже стало известно, что пилот и штурман серьезно не пострадали.