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Воскресенье, 12.05.2019

Формула-1. Основные моменты квалификации Гран-при Испании (Видео)

На автодроме Каталунья в Барселоне завершилась квалификация Гран-при Испании Формулы-1. Победу одержал пилот "Мерседеса" Валттери Боттас, завоевавший третий кряду поул. Он завершил квалификацию за 1.15,406. Второе место у его напарника по команде Льюиса Хэмилтона, он отстал от Боттаса всего на 0,634. Тройку лучших замкнул Себастьян Феттель на "Феррари" с отставанием от Хэмилтона на 0,866. Валттери Боттас прокомментировал результаты квалификации. «К финальной части квалификации машина вела себя всё лучше. Я получил удовольствие от борьбы! Я наслаждаюсь выбросом адреналина, когда проезжаю круги по этой трассе. Я очень доволен результатом. В третьей тренировке пришлось нелегко из-за разворота, но я забыл о нём и двигался дальше. Успешное начало сезона – такое, как я надеялся. Я чувствую себя всё комфортнее за рулем, и с нетерпением жду гонку».
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Формула-1, Автоспорт, Гран-при Испании, Каталунья.
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