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Формула-1: Хэмилтон выиграл Гран-при Испании

Формула-1: Хэмилтон выиграл Гран-при Испании
20:04 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Первые два места снова у пилотов «Мерседеса»: пять этапов - пять дублей.

В Барселоне завершился 5-й этап чемпионата мира по автогонкам Формула-1. Победителем Гран-при Испании стал британец Льюис Хэмилтон («Мерседес»). 

Гонка в Барселоне на автодроме Каталунья в очередной раз продемонстрировала большое преимущество «Мерседеса» в этом сезоне. Пилоты этой команды полностью доминировали на этапе. Валттери Боттас выиграл квалификацию, а Льюис Хэмилтон финишировал первым в гонке. Это третья победа Хэмилтона в сезоне и 76-я в карьере.

Второе место в Барселоне у Боттаса. Третьим финишировал Макс Ферстаппен («Ред Булл»). Пилоты «Феррари» остались вне подиума. Себастьян Феттель - четвертый. Шарль Леклер - пятый.

После 5-и этапов на первое место в общем зачете вернулся Хэмилтон, который набрал 112 очков. Боттас стал вторым - 105 очков. На третьей позиции Ферстаппен - 66 очков.

Шестой этап чемпионата мира по автогонкам Формула-1 - Гран-при Монако состоится 23-26 мая на городской трассе в Монте-Карло.

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Формула-1, Автоспорт, Ф1.
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