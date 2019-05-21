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Умер трехкратный чемпион Формулы-1 Лауда

Умер трехкратный чемпион Формулы-1 Лауда
07:57 Вт, 21 Май 2019 Телеграф isport.ua

Новости спорта: Экс-пилот последние дни провел с семьей.

Трехкратный чемпион Формулы-1 и неисполнительный директор Мерседеса Ники Лауда скончался в возрасте 70 лет. Об этом сообщает ORF со ссылкой на электронное письмо родных экс-пилота.

"Его не стало 20 мая в своем доме в кругу семьи", - сообщает источник.

Последние годы жизни Ники часто болел. Летом 2018 года он перенес тяжелую операцию по пересадке легкого, а неделю назад возникли очередные проблемы с донорскими почками.

Лауду не просто считали великим спортсменом. Он был трехкратным чемпионом мира в классе Формула-1, менеджером, комментатором немецкого телеканала RTL, экспертом по автогонкам, неисполнительным директором команды Формулы-1 Mercedes AMG.

Напомним, ранее сообщалось, что скончался почетный президент английского Манчестер Сити.

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Формула-1, Автоспорт, Ники Лауда, Новости автоспорта, Альманах-2019.
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