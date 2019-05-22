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Формула-1 может вернуться в ЮАР

Формула-1 может вернуться в ЮАР
21:57 Ср, 22 Май 2019 Телеграф Автоспорт

Новости спорта: Южноафриканский автодром Кьялами может вернуться в календарь Формулы 1 после 2020 года.

Интерес к проведению гонки высказали как владельцы трассы, так и коммерческий директор Больших Призов Шон Братчес, на прошлой неделе подтвердивший факт наличия переговоров с представителями автодрома

В последний раз Гран При Южной Африки проводился в 1993 году, после чего автодром близ Йоханнесбурга пришёл в упадок. В 2014-м Кьялами на аукционе приобрёл босс южноафриканского отделения Porsche Тоби Вентер, благодаря которому автодром был перестроен и приведён в соответствие второй категории FIA.

Однако для проведения Гран При, настаивают представители владельца трассы, необходимо найти дополнительные инвестиции – скорее всего, со стороны правительства.

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«В стране только что прошли выборы, и у правительства полно других проблем. Вопрос в том, есть ли у них желание тратиться на гонку, – цитирует британский Autosport Эндрю Болдуина, управляющего недвижимостью группы компаний Вентера. – Вы знаете, как это работает – государство в какой-то степени должно участвовать в проведении Гран При.

Кроме того, трассе необходимо закупить барьеры Tecpro, а также расширить зону вылета в конце стартовой прямой, чтобы отвечать требованиям первой категории FIA . Но конфигурация трека и вся инфраструктура – уже на уровне Формулы 1».

Ближайшим крупным событием на трассе в Кьялами будет марафон «9 часов Кьялами», который 23 ноября завершит сезон серии гонок на выносливость Intercontinental GT Challenge.

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Формула-1, ЮАР, Автоспорт, Новости автоспорта.
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