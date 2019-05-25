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Феттель разбил машину на 3-й практике в Монако

Феттель разбил машину на 3-й практике в Монако
14:11 Сегодня Телеграф Автоспорт

Новости спорта: Себастьян Феттель разбил машину на 3-й тренировке Гран-при Монако-2019.

Четырехкратный чемпион мира Формулы 1 Себастьян Феттель стал первым пилотом, разбившим машину по ходу гоночного уик-энда Гран При Монако.

На 16-й минуте третьей тренировки в субботу утром немец ошибся на входе в первый поворот и врезался в ограждение. Передняя правая подвеска на SF90 оказалась сломана, в результате сессия для Феттеля была завершена.

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Других повреждений машина не получила, поэтому механики Ferrari должны успеть провести ремонт до квалификации, которая начнется через два с половиной часа.

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Формула-1, Видео, Автоспорт, Новости автоспорта, Ф1, Гран-при Монако-2019.
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