Феттель разбил машину на 3-й практике в Монако

Новости спорта: Себастьян Феттель разбил машину на 3-й тренировке Гран-при Монако-2019.

Четырехкратный чемпион мира Формулы 1 Себастьян Феттель стал первым пилотом, разбившим машину по ходу гоночного уик-энда Гран При Монако.

На 16-й минуте третьей тренировки в субботу утром немец ошибся на входе в первый поворот и врезался в ограждение. Передняя правая подвеска на SF90 оказалась сломана, в результате сессия для Феттеля была завершена.

F1: Vettel mit Crash in Kurve 1, es darf nicht wahr sein pic.twitter.com/ea5sDYvY0a — Sascha Mohr (@MS2K) 25 мая 2019 г.

Других повреждений машина не получила, поэтому механики Ferrari должны успеть провести ремонт до квалификации, которая начнется через два с половиной часа.