Формула-1. Гран-при Монако выиграл Хэмилтон

Новости спорта: Хэмилтон выиграл Гран-при Монако, на втором месте пришел гонщик Феррари Феттель.

В Монте-Карло завершилась гонка Гран-при Монако Формулы-1.

Победу в ней одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Второе место досталось гонщику «Феррари» Себастьяну Феттелю, третьим стал напарник Хэмилтона Валттери Боттас.

Физически на второй позиции финишировал Макс Ферстаппен, но по ходу гонки он получил штраф в пять секунд за небезопасный выезд с пит-стопа, из-за чего откатился на четвёртую строчку.

Формула-1. Гран-при Монако. Гонка

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 78 кругов

2. Себастьян Феттель («Феррари») +2,602

3. Валттери Боттас («Мерседес») +3,162

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +5,537

5. Пьер Гасли («Ред Булл») +9,946

6. Карлос Сайнс («Макларен») +53,454

7. Даниил Квят («Торо Россо») +54,574

8. Александер Албон («Торо Россо») +55,200

9. Ромен Грожан («Хаас») +1.00,894

10. Даниэль Риккардо («Рено») +1.01,034

11. Ландо Норрис («Макларен») +1,06,801

12. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг

13. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») +1 круг

14. Нико Хюлькенберг («Рено») +1 круг

15. Джордж Расселл («Уильямс») +1 круг

16. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») +1 круг

17. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг

18. Роберт Кубица («Уильямс») +1 круг

19. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +2 круга

20. Шарль Леклер («Феррари») — не финишировал.