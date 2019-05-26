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Хэмилтон укрепил лидерство в общем зачёте после победы на Гран-при Монако

Хэмилтон укрепил лидерство в общем зачёте после победы на Гран-при Монако
22:16 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: В Монако завершилась гонка Гран-при Монако.

Победу в ней одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Благодаря этому британец упрочил лидерство в общем зачёте, теперь у него 137 баллов. Его напарник по команде Валттери Боттас отстаёт от него на 17 очков. Тройку лучших замыкает пилот «Феррари» Себастьян Феттель, отстающий от лидера уже на 55 баллов, в активе немца 82 очка. Феттель сместил с третьей позиции Макса Ферстаппена, опередив его на четыре очка.

Формула-1. Общий зачёт

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 137 очков

2. Валттери Боттас («Мерседес») — 120 очков

3. Себастьян Феттель («Феррари») — 82 очков

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 78 очка

5. Шарль Леклер («Феррари») — 57 очков

6. Пьер Гасли («Ред Булл») — 32 очко

7. Карлос Сайнс («Макларен») — 18 очков

8. Кевин Магнуссен («Хаас») — 14 очков

9. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 13 очков

10. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 13 очков

11. Ландо Норрис («Макларен») — 12 очков

12. Даниил Квят («Торо Россо») — 9 очков

13. Даниэль Риккардо («Рено») — 8 очков

14. Александер Албон («Торо Россо») — 7 очков

15. Нико Хюлькенберг («Рено») — 6 очков

16. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 4 очка

17. Ромен Грожан («Хаас») — 2 очка.

Кубок конструкторов

1. «Мерседес» — 257 очков

2. «Феррари» — 139 очков

3. «Ред Булл» — 110 очков

4. «Макларен» — 30 очков

5. «Рейсинг Пойнт» — 17 очков

6. «Торо Россо» — 16 очков

7. «Хаас» — 16 очков

8. «Рено» — 14 очков

9. «Альфа Ромео» — 13 очков.

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Формула-1, Автоспорт, Ф1, Гран при Монако.
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