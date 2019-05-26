Хэмилтон укрепил лидерство в общем зачёте после победы на Гран-при Монако

Победу в ней одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Благодаря этому британец упрочил лидерство в общем зачёте, теперь у него 137 баллов. Его напарник по команде Валттери Боттас отстаёт от него на 17 очков. Тройку лучших замыкает пилот «Феррари» Себастьян Феттель, отстающий от лидера уже на 55 баллов, в активе немца 82 очка. Феттель сместил с третьей позиции Макса Ферстаппена, опередив его на четыре очка.
Формула-1. Общий зачёт
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 137 очков
2. Валттери Боттас («Мерседес») — 120 очков
3. Себастьян Феттель («Феррари») — 82 очков
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 78 очка
5. Шарль Леклер («Феррари») — 57 очков
6. Пьер Гасли («Ред Булл») — 32 очко
7. Карлос Сайнс («Макларен») — 18 очков
8. Кевин Магнуссен («Хаас») — 14 очков
9. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 13 очков
10. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 13 очков
11. Ландо Норрис («Макларен») — 12 очков
12. Даниил Квят («Торо Россо») — 9 очков
13. Даниэль Риккардо («Рено») — 8 очков
14. Александер Албон («Торо Россо») — 7 очков
15. Нико Хюлькенберг («Рено») — 6 очков
16. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 4 очка
17. Ромен Грожан («Хаас») — 2 очка.
Кубок конструкторов
1. «Мерседес» — 257 очков
2. «Феррари» — 139 очков
3. «Ред Булл» — 110 очков
4. «Макларен» — 30 очков
5. «Рейсинг Пойнт» — 17 очков
6. «Торо Россо» — 16 очков
7. «Хаас» — 16 очков
8. «Рено» — 14 очков
9. «Альфа Ромео» — 13 очков.