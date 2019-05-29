В Каннах прошла премьера фильма Леонардо Ди Каприо о Формуле Е (Видео)

Новости спорта: На Каннском кинофестивале на прошлой неделе состоялась мировая премьера документального фильма «And We Go Green» об электрической серии Формула E.

Картина, продюсером которой выступил голливудский актёр и совладелец команды Venturi Леонардо Ди Каприо, рассказывает о событиях сезона-2017/2018.

Помимо самого Ди Каприо и режиссеров Фишера Стивенса и Малькольма Венвилля на показе присутствовали генеральный директор Формулы E Алехандро Агаг, чемпионы серии Нельсиньо Пике, Лукас ди Грасси, Жан-Эрик Вернь, а также их коллеги Сэм Бёрд и Андре Лоттерер.

«Этот документальный фильм рассказывает о миссии Формулы E по продвижению зеленых технологий и изменению восприятия обществом электромобилей, – рассказал Алехандро Агаг. – Поэтому название «И загорается зеленый» означает не только старт гонки, но и призыв как можно скорее остановить разрушительный и непоправимый ущерб, который уже причинен окружающей среде ископаемым топливом».