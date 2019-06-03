Названо гонщика, который может заменить Феттеля в Феррари

Новости спорта: Действующий контракт немца рассчитан до конца следующего года.

Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо может вернуться в Формулу-1, чтобы заменить Себастьяна Феттеля в составе Феррари. Об этом сообщает Marca.

Источник утверждает, что испанский пилот заинтересован в возвращении в "королевские гонки" и в подписании контракта именно с Феррари. В свою очередь, будущее Феттеля в итальянской команде является неопределенным на фоне неудач в последних сезонах.

Напомним, Алонсо выступал в Формуле-1 с 2001 по 2018 годы. Он становился чемпионом мира в 2005-м и 2006-м.

Феттель является четырехкратным чемпионом Формулы-1. Действующий контракт немецкого пилота с Феррари рассчитан до конца 2020 года.

Ранее сообщалось, что Феттель может завершить карьеру в конце 2019 года.