Берни Экклстоун рассказал о состоянии Шумахера

Новости спорта: Берни Экклстоун дал надежду болельщикам Шумахера.

В декабре 2019 года в широкий прокат выйдет документальный фильм «Шумахер», посвященный карьере и жизни семикратного чемпиона мира. Последние новости, связанные с фильмом, дают небольшую, но всё же надежду болельщикам Михаэля по поводу возможных положительных изменений в состоянии гонщика.

Немецкие СМИ получили трейлер фильма, в котором бывший глава менеджмента Формулы 1 Берни Экклстоун делает заявление относительно здоровья Михаэля, сказав буквально следующее: «В данный момент он не с нами, но когда ему станет лучше, он ответит на все вопросы».

Судя по первой части фразы, последствия травмы головы, полученной в декабре 2013 года, до сих пор влияют на жизнь Шумахера, но концовка фразы Берни оставляет надежду на выздоровление.