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Феттель - лучший по итогам третьей свободной практики Гран-при Канады

Феттель - лучший по итогам третьей свободной практики Гран-при Канады
20:56 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Феррари обогнали Мерседес в последней практике перед квалификацией.

В Монреале завершилась третья свободная практика Гран-при Канады. Лучшее время по её итогам показал пилот «Феррари» Себастьян Феттель. Второй результат у его напарника по команде Шарля Леклера, тройку лучших замкнул Льюис Хэмилтон на «Мерседесе».

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал десятое время, его напарник Александер Албон стал четырнадцатым.

Формула-1. Гран-при Канады. Третья свободная практика

1. Себастьян Феттель («Феррари») — 1.10,843

2. Шарль Леклер («Феррари») — +0,139

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,393

4. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,688

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,999

6. Пьер Гасли («Ред Булл») — +1,071

7. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,202

8. Ландо Норрис («Макларен») — +1,311

9. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1,332

10. Даниил Квят («Торо Россо») — +1,455

11. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1,462

12. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,534

13. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,556

14. Александер Албон («Торо Россо») — +1,580

15. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +1,784

16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,865

17. Ромен Грожан («Хаас») — +2,354

18. Джордж Расселл («Уильямс») — +3,123

19. Роберт Кубица («Уильямс») — +3,583

20. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт»).

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Формула-1, Автоспорт, Себастьян Феттель, Ф1.
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