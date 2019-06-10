Формула-1: Гран-при Канады завершилось скандалом

Новости спорта: Пилот Мерседес Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Канады, хоть и увидел клетчатый флаг вторым.

Пилот Мерседес Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Канады, хоть и увидел клетчатый флаг вторым. Первым пересек финишную линию болид Феррари Себастьяна Феттеля, но немец был оштрафован на пять секунд из-за небезопасного возвращения на трассу.

Тройку лучших замкнул еще один гонщик Феррари Шарль Леклер. Четвертая позиция у Валлтери Боттаса из Мерседеса, а пятым стал Макс Ферстаппен из Ред Булла.

Феттель, стартовавший с поул-позишн, удержал лидерство в начале гонки и лишь увеличивал отрыв от Хэмилтона. После серии первых пит-стопов Льюис начал приближаться к Феррари и на 40-м круге вошел в зону DRS. На 48-м круге Феттель ошибся в повороте и едва не выбил Хэмилтона, возвращаясь на трассу. Именно за этот инцидент Себастьян и получил пять секунд штрафа, которые стоили ему победы.

На финише Феттель опередил Хэмилтона только на 1,342 секунды, и этого было мало для первого места. Интересно, что после гонки Себастьян поменял таблички у машин местами, поставив перед болидом Хэмилтона номер два.

В общем зачете Хэмилтон увеличил отрыв от Ботасса и теперь опережает напарника на 29 очков. Феттель отстает от британца на 62 пункта. В Кубке конструкторов также уверенно лидирует Мерседес, отрыв от Феррари уже 123 балла.

Следующим состоится Гран-при Франции, который пройдет с 21 по 23 июня.