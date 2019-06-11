ФИА хочет изменить регламент Формулы-1

Новости спорта: ФИА планирует собрать руководителей команд Формулы-1 и технических специалистов.

ФИА планирует собрать руководителей команд Формулы-1 и технических специалистов во время саммита, который состоится 14 июня в Париже, чтобы решить вопросы, связанные с изменением регламента в 2021 году, сообщает Motorsport.

Стороны обсуждали эти вопросы в Монреале во время Гран-при Канады, но, по всей видимости, противоречия остаются. Ранее сообщалось, что команды настаивают на необходимости переноса дедлайна по изменению правил на октябрь 2019 года.

Изначально планировалось, что будет перенесён лишь срок утверждения технического регламента, но теперь предлагается отложить и принятие изменений в других областях — спортивной и финансовой. При этом против переноса дедлайна выступает «Рено».

Во время Гран-при Канады руководство ФИА рассчитывало, что команды согласуют перенос, но французская конюшня отказалась подписывать документ, так как не уверена, что перенос сроков приведёт к существенному улучшению правил.