"24 часа Ле-Мана": Алонсо потерял 3 минуты из-за незакрытой двери

Новости спорта: Гонщик прототипа Toyota Фернандо Алонсо по очень глупой причине отстал от своего напарника по команде в гонке "24 часа Ле-Мана".

Примерно в пол третьего ночи 24-часовой гонки в Ле-Мане разгорелась борьба между двумя прототипами марки Toyota под номерами №7 и №8. За рулем первого авто находился японец Камуи Кобаяши, а на втором прототипе ехал испанец Фернандо Алонсо.

Японец, после смены своего напарника, оказался прямо перед Алонсо и сумел через несколько часов до минуты нарастить свой отрыв. Утром напарник Алонсо Казуки Накаджиме сменил испанца, когда отрыв составлял уже три минуты, однако за следующие 1,5 часа отрыв уменьшился до 1:47.

Такие странные разрывы во времени между одинаковыми прототипами в Twitter объяснил сам Алонсо, проконсультировавшись предварительно со своими механиками.

«Машина потеряла в скорости, мы меняли передний обтекатель и задний сегмент, чтобы посмотреть, изменится ли что-нибудь. В итоге выяснилось, что дверь до конца не закрывалась! – написал Алонсо в своем Twitter, – Вот все бы проблемы можно было так решить! Но еще треть гонки впереди – так победим!»

Wow! Una puerta nos ha dado la noche. El coche perdía velocidad y hemos intentado cambiar la parte delantera y trasera varias veces a ver si se solucionaba hasta q el equipo notó q la puerta quedaba mal cerrada. Que todo sea eso ! Un tercio aún de carrera, vamos a por ella!! — Fernando Alonso (@alo_oficial) June 16, 2019

Испанец выигрывал гонку «24 часа Ле-Ман» в прошлом году, а для завоевания чемпионского титула WEC в этом году экипажу достаточно занять место выше седьмого.