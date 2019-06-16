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"24 часа Ле-Мана": Алонсо потерял 3 минуты из-за незакрытой двери

"24 часа Ле-Мана": Алонсо потерял 3 минуты из-за незакрытой двери
11:01 Сегодня Телеграф Телеграф-Спорт

Новости спорта: Гонщик прототипа Toyota Фернандо Алонсо по очень глупой причине отстал от своего напарника по команде в гонке "24 часа Ле-Мана".

Примерно в пол третьего ночи 24-часовой гонки в Ле-Мане разгорелась борьба между двумя прототипами марки Toyota под номерами №7 и №8. За рулем первого авто находился японец Камуи Кобаяши, а на втором прототипе ехал испанец Фернандо Алонсо.

Японец, после смены своего напарника, оказался прямо перед Алонсо и сумел через несколько часов до минуты нарастить свой отрыв. Утром напарник Алонсо Казуки Накаджиме сменил испанца, когда отрыв составлял уже три минуты, однако за следующие 1,5 часа отрыв уменьшился до 1:47.

Такие странные разрывы во времени между одинаковыми прототипами в Twitter объяснил сам Алонсо, проконсультировавшись предварительно со своими механиками.

«Машина потеряла в скорости, мы меняли передний обтекатель и задний сегмент, чтобы посмотреть, изменится ли что-нибудь. В итоге выяснилось, что дверь до конца не закрывалась! – написал Алонсо в своем Twitter, – Вот все бы проблемы можно было так решить! Но еще треть гонки впереди – так победим!»

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Испанец выигрывал гонку «24 часа Ле-Ман» в прошлом году, а для завоевания чемпионского титула WEC в этом году экипажу достаточно занять место выше седьмого.

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Фернандо Алонсо, Ле-Ман, Toyota, Автоспорт, 24 часа Ле-Мана.
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